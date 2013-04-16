До конца года в Новой Москве появятся новые системы теплоснабжения

Фото: ИТАР-ТАСС

В течение года на территории Новой Москвы установят современные инженерные сети, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Будут обновлены системы электро- и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

"Работа по созданию современных отраслевых инженерных коммуникаций в Новой Москве идет полным ходом, к ней подключены ведущие специалисты различных ведомств, а также проектных и научно-исследовательских организаций", - отметил Жидкин.

В первую очередь работа ведется в сфере электро- и водоснабжения. Проектные работы должны быть завершены уже в этом году.

Имеющиеся на присоединенных территориях инженерные коммуникации сильно изношены: при сроке службы 25 лет они используются уже около 50 лет. В частности, это относится ко многим линиям высоковольтных электропередач, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.

Помимо развития инженерной сети, на территории Новой Москвы обновляются и другие объекты инфраструктуры, строятся школы, социальные учреждения, дороги. По словам Жидкина, инвесторы уже приступили к формированию Дорожного фонда присоединенных к столице территорий.