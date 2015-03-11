В деревне Ширяево в Новой Москве построят коттеджный микрорайон

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В деревне Ширяево в Троицком административном округе появится коттеджный микрорайон, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

На рассматриваемой территории появится общественно-деловой центр, построят коттеджи, административное здание и физкультурно-оздоровительный комплекс. Площадь коттеджной застройки составит почти 26 тысяч квадратных метров.

"В новом коттеджном комплексе будут проживать около 580 человек. Рабочие места для них могут быть обеспечены за счет общественно-делового центра, бизнес-центра "Румянцево" и других расположенных рядом производств", - рассказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии Константин Тимофеев.

Ранее M24.ru сообщало, что ГЗК одобрила проекты планировки 16 территорий в Новой Москве. Как пояснил Константин Тимофеев, проект планировки нужен для того, чтобы лучше понимать, как нужно развивать территорию. Кроме того, с его помощью можно будет эффективно использовать потенциал земель для нужд города и привлекать инвесторов.

Напомним, что застройку Новой Москвы могут ограничить 12 этажами. Максимально допустимую высоту зданий пропишут в территориальных схемах. При этом Новую Москву разделят на три пояса урбанизации. Высокие дома можно будет строить в пределах 10-15 километров от МКАД. Дальше предполагается среднее и малоэтажное строительство.