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Общество

6 февраля, 19:10

Более 150 храмов планируют построить в Новой Москве

Новая Москва проекты религия строительство храмов

Фото: m24.ru/Роман Васильев

В Новой Москве планируют построить более 150 храмов, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Фонда поддержки строительства храмов Москвы.

"Уже почти готовы пять храмов - храм в честь иконы Божией Матери "Всецарица" в Щербинке, храм и дом причта практически достроены. Остались полы и немного штукатурных работ, монтируется постоянный иконостас. Храм в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша" в поселке Киевском", - рассказал представитель пресс-службы. По его словам, сейчас решается о вопросе обеспечении храма инженерными коммуникациями.

Программа "200 храмов"


"Уже почти готов храм воскресения Христова в поселении Воскресенское, общестроительные работы завершены, осталась внутренняя отделка и благоустройство территории, подведены теплосеть, водопровод, электричество", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что также почти завершен второй ярус колокольни храма в микрорайоне "Солнцево-Парк". Кроме того, практически готов храм преподобного Серафима Саровского в деревне Марьино.

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Отметим, в Москве в рамках программы "200 храмов" возведено 22 храма и 79 деревянных часовен. Проект стартовал в столице в 2011 году. В ее рамках часть церквей строят на общественные пожертвования.

С учетом территорий Новой Москвы в городе планируется возвести 380 церквей, а программу хотят переименовать в "Москву златоглавую".

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