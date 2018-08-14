Москва 24 покажет, как будет проходить всероссийская акция "Ночь кино"

15 августа в 14:00 в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная мероприятиям в рамках акции "Ночь кино". Ежегодная акция "Ночь кино" пройдет 25 августа. Участников акции ждут предпремьерные показы самых ожидаемых фильмов осени, киноконцерт современных композиторов, образовательный фестиваль и тематические экскурсии по Москве.
О событиях программы расскажут:
- руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
- директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова;
- исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев;
- генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко;
- председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов;
- кинокритик, главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин.
Трансляцию смотрите на этой странице 15 августа в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.