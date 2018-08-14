Москва 24 покажет, как будет проходить всероссийская акция "Ночь кино"

15 августа в 14:00 в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная мероприятиям в рамках акции "Ночь кино". Ежегодная акция "Ночь кино" пройдет 25 августа. Участников акции ждут предпремьерные показы самых ожидаемых фильмов осени, киноконцерт современных композиторов, образовательный фестиваль и тематические экскурсии по Москве.

О событиях программы расскажут:



руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;

директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова;

исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев;

генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко;

председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов;

кинокритик, главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин.

Трансляцию смотрите на этой странице 15 августа в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.