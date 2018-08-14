Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

14 августа, 13:55

Москва 24 покажет, как будет проходить всероссийская акция "Ночь кино"

Пресс-конференция Ночь кино акции

15 августа в 14:00 в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная мероприятиям в рамках акции "Ночь кино". Ежегодная акция "Ночь кино" пройдет 25 августа. Участников акции ждут предпремьерные показы самых ожидаемых фильмов осени, киноконцерт современных композиторов, образовательный фестиваль и тематические экскурсии по Москве.

О событиях программы расскажут:

  • руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
  • директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова;
  • исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев;
  • генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко;
  • председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов;
  • кинокритик, главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин.

Трансляцию смотрите на этой странице 15 августа в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать