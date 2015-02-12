Киноклуб Новой Москвы откроется показом фильма "Раба любви"

Кадр из фильма "Раба любви"

15 февраля в Новой Москве откроется новый сезон сетевого проекта "Киноклуб Новой Москвы". Откроет его мелодрама "Раба любви" Никиты Михалкова 1975 года.

Картина посвящена становлению советского кино в послереволюционные годы. Главную роль в фильме сыграла Елена Соловей ("Неоконченная пьеса для механического пианино"). Прототипом ее героини была звезда немого кино Вера Холодная. В фильме также снимались: Александр Калягин, Родион Нахапетов, Олег Басилашвили и Никита Михалков.

Гостей ждет мини-лекция об истории создания фильма от куратора проекта Сергея Сидоренко и обсуждение картины.

В будущем в киноклубе покажут: "Иваново детство" Андрея Тарковского, "Родня" Никиты Михалкова, "Мой любимый клоун" Юрия Кушнерова и другие.

С полной программой "Киноклуба Новой Москвы" можно познакомиться здесь (с 15 февраля).

Открытие – в 17.00. Вход на открытие и все последующие показы свободный, необходима регистрация.

Адрес: библиотека в ДК "Марьино", пос. Филимонковское, п. Марьино, д.3, телефон: 8-495-827-71-67.

Проект "Киноклуб Новой Москвы" был запущен в 2014 году. С октября 2014 года по январь этого года кинопоказы посетили более 1000 человек. Проект проходил на 14 площадках, всего прошло 217 кинопоказов в домах культуры и библиотеках Троицкого и Новомосковского округов.

