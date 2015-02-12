Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Фестивали

12 февраля, 11:10

Киноклуб Новой Москвы откроется показом фильма "Раба любви"

Никита Михалков фестивали и праздники Киноклуб Новой Москвы Раба Любви

Кадр из фильма "Раба любви"

15 февраля в Новой Москве откроется новый сезон сетевого проекта "Киноклуб Новой Москвы". Откроет его мелодрама "Раба любви" Никиты Михалкова 1975 года.

Картина посвящена становлению советского кино в послереволюционные годы. Главную роль в фильме сыграла Елена Соловей ("Неоконченная пьеса для механического пианино"). Прототипом ее героини была звезда немого кино Вера Холодная. В фильме также снимались: Александр Калягин, Родион Нахапетов, Олег Басилашвили и Никита Михалков.

Гостей ждет мини-лекция об истории создания фильма от куратора проекта Сергея Сидоренко и обсуждение картины.

В будущем в киноклубе покажут: "Иваново детство" Андрея Тарковского, "Родня" Никиты Михалкова, "Мой любимый клоун" Юрия Кушнерова и другие.

С полной программой "Киноклуба Новой Москвы" можно познакомиться здесь (с 15 февраля).

Открытие – в 17.00. Вход на открытие и все последующие показы свободный, необходима регистрация.

Адрес: библиотека в ДК "Марьино", пос. Филимонковское, п. Марьино, д.3, телефон: 8-495-827-71-67.

Проект "Киноклуб Новой Москвы" был запущен в 2014 году. С октября 2014 года по январь этого года кинопоказы посетили более 1000 человек. Проект проходил на 14 площадках, всего прошло 217 кинопоказов в домах культуры и библиотеках Троицкого и Новомосковского округов.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать