В Нескучном саду откроется новая оранжерея

В Нескучном саду открыли оранжерею со съедобными травами

Торжественное открытие новой оранжереи в Нескучном саду пройдет 20 декабря. Ее конструкция выполнена по французско-голландской технологии, а пространство оснащено профессиональным тепличным оборудованием. Общая площадь оранжереи – 1 тысяча квадратных метров, и сейчас там растет салат, базилик, чабрец, укроп и мелисса.

В оранжерее будут проводиться лекции, мастер-классы и практические занятия по растениеводству. Также будет расширен ассортимент редких растений и разработана программа посещения оранжереи для всех желающих, сообщает директор парка Горького Ольга Захарова.

Еще одно новое направление, в котором начинает двигаться парк Горького, - это выращивание собственных культур. Например, в качестве растения, которое позволяет пополнить запас витаминов в зимний период, был выбран салат. Уже в середине января 2013 года будет собран его последний урожай, и начнется высаживание рассады летних и ампельных растений.

Новая оранжерея продолжает традиции, заложенные еще в XVIII веке, когда в каменных оранжереях парка росли такие экзотические растения, как ананасы, клубника, виноград, пальмы и многие другие.

В ближайшее время в Нескучном саду планируется построить большой оранжерейный комплекс, в котором будет летняя школа с экспериментальными грядками, семинары по выращиванию растений и по приготовлению здоровой еды.

В последнее время столичные оранжереи расширяют ассортимент редких дикорастущих растений, чему безусловно рады их посетители. Одна из таких оранжерей находится в ботаническом саду МГУ "Аптекарский город", где 22 декабря откроется IV Зимний фестиваль орхидей.