Чемпионка Эстонии по фигурному катанию будет выступать за Россию

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Двукратная чемпионка Эстонии по фигурному катанию Наталья Забияко будет выступать за Россию. Спортсменке предоставили российское гражданство, сообщает "Р-Спорт".

20-летняя фигуристка и ее 28-летний партнер Юрий Ларионов будут представлять Россию в соревнованиях спортивных пар. Спортсменка подчеркнула, что приглашение перейти в сборную России получила в марте этого года.

Пара сможет принять участие в чемпионате по фигурному катанию, который стартует в Сочи 25 декабря.

Забияко ранее неоднократно заявляла, что готова отказаться от эстонского гражданства в пользу российского. Особое возмущение спортсменки вызвала стипендия размером в 840 евро, выдаваемая раз в полгода.

Отметим, что Забияко дважды выиграла чемпионат Эстонии по фигурному катанию. Она по два раза принимала участие в первенствах мира и Европы, но серьезных успехов там не добилась.