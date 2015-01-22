Актрису Наталью Тенякову госпитализировали

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Народную артистку России Наталью Тенякову госпитализировали в одну из московских больниц, передает агентство "ТАСС" со ссылкой на МХТ имени Чехова.

Как сообщили "ТАСС" в пресс-службе, актриса почувствовала себя плохо во время репетиции спектакля "Юбилей ювелира" в субботу, 17 января. Ее положили в одну из столичных клиник для обследования и уточнения диагноза. "Театр ждет возвращения Теняковой для возобновления репетиций", - добавили во МХТ.

Ранее художественный руководитель Московского Художественного театра Олег Табаков рассказал, что театр только что вернулся с гастролей в Самаре. "В спектакле "Год, когда я не родился", в котором играет Тенякова, был организован срочный ввод. Роль Теняковой сыграла Наталья Егорова", - пояснил Табаков.

Спектакль "Юбилей ювелира" по пьесе Николы Маколифф к 80-летию Олега Табакова ставит режиссер Константин Богомолов. Сначала премьеру назначили на начало февраля, но из-за болезни Натальи Теняковой спектакль перенесли на март.