Актрису Наталью Тенякову госпитализировали

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Народную артистку России Наталью Тенякову госпитализировали в одну из московских больниц, передает агентство "ТАСС" со ссылкой на МХТ имени Чехова.
Как сообщили "ТАСС" в пресс-службе, актриса почувствовала себя плохо во время репетиции спектакля "Юбилей ювелира" в субботу, 17 января. Ее положили в одну из столичных клиник для обследования и уточнения диагноза. "Театр ждет возвращения Теняковой для возобновления репетиций", - добавили во МХТ.
Ранее художественный руководитель Московского Художественного театра Олег Табаков рассказал, что театр только что вернулся с гастролей в Самаре. "В спектакле "Год, когда я не родился", в котором играет Тенякова, был организован срочный ввод. Роль Теняковой сыграла Наталья Егорова", - пояснил Табаков.
Спектакль "Юбилей ювелира" по пьесе Николы Маколифф к 80-летию Олега Табакова ставит режиссер Константин Богомолов. Сначала премьеру назначили на начало февраля, но из-за болезни Натальи Теняковой спектакль перенесли на март.
История вопросаНаталья Тенякова родилась в Ленинграде и окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Затем актрису приняли в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. В 1967 году Тенякова стала актрисой Ленинградского Большого драматического театра.
С 1979 года работала в Театре имени Моссовета, а в 1988 году по приглашению Олега Ефремова перешла в МХТ имени Чехова.
Самые знаменитые кинообразы Натальи Теняковой - роли Лиды в фильме "Старшая сестра" и бабы Шуры в ленте "Любовь и голуби". Тенякова является кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени и лауреатом премии "Золотая Маска" и премии Станиславского.