НКО смогут получить помещения в безвозмездное пользование на конкурсах

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти рассматривают возможность предоставления помещений некоммерческим организациям в безвозмездное пользование по итогам специальных конкурсов. Об этом сообщила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Она отметила, что подобный проект постановления городского правительства подготовлен и отправлен в некоммерческие организации для внесения поправок в части определения победителей конкурсов.

Также Сергунина заявила, что если город будет предоставлять помещения бесплатно, то необходимо определить, какими характеристиками должны обладать НКО, чтобы стать победителями такого конкурса.