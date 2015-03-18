Форма поиска по сайту

18 марта 2015

В НХЛ введут овертаймы в формате "3 на 3"

Фото: ТАСС

Генеральные менеджеры клубов НХЛ одобрили изменения в регламент турнира. С будущего сезона в чемпионате могут появиться овертаймы в формате "3 на 3", сообщает пресс-служба лиги.

Мера принимается для того, чтобы сократить количество матчей с сериями буллитов. Тем не менее, окончательный формат овертайма пока еще не определен.

В качестве одного из вариантов, в частности, предлагается ввести семиминутный овертайм, где первые четыре минуты играют в формате "4 на 4", а остальные "3 на 3".

Отметим, что сейчас все овертаймы в "регулярке" проводятся в формате "4 на 4" и длятся пять минут. Если в течение этого времени победитель не выявлен, то судьбу встречи решают буллиты.

В плей-офф напротив, команды играют "пять на пять" до победы. То есть, теоретически матч может длиться неограниченное время, пока одна из команд не забьет.

